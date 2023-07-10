نشكركم على متابعتكم خبر “الوطنية للانتخابات” تعلن عن إطلاق برنامج لاستقطاب المواطنين للعمل في المراكز الانتخابية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 10:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قبل قليل، عن اطلاقها، برنامجاً لاستقطاب وتأهيل المواطنين للعمل ضمن فرق المراكز الانتخابية، استعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأشارت اللجنة أن عبر موقعها الالكتروني، بان التدريب يحقق خمسة أهداف، هي إثراء معلوماتك الثقافية عن برنامج التمكين السياسي، الإلمام بدور المجلس الوطني الاتحادي، اكتساب مهارات العمل في المراكز الانتخابية، الإلمام بالأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، اكتساب مهارات التعامل مع الجمهور.

وتحت عنوان “شارك في تنظيم عملية التصويت في المراكز الانتخابية المنتشرة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها”، فتحت اللجنة باب التقدم أمام المواطنين الشباب والشابات، الراغبين في المشاركة ضمن الفعاليات الانتخابية، لتسجيل أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني، تمهيداً لاختيار الكوادر المطلوبة وتأهيلها وتدريبها.

ولفتت اللجنة إلى وجود 5 شروط يجب توافرها في المتقدم للدخول إلى البرنامج، أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ألا يقل عمره عن 21 عاماً، الالتزام بحضور الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح، الاتزام بتنفيذ وإنجاز أي مهمة تعهد إليك في المركز الإنتخابي، التقيد بالعمل ضمن فريق المركز الانتخابي الذي سيلتحق به أيام الانتخابات.

ونوهت اللجنة بأنها ستتولى بعد عملية استلام الطلبات النظر في جميع الطلبات المقدم لمراجعتها والتأكد من إستيفائها لشروط المشاركة من قبل اللجنة المختصة وسيتم إعلام المتقدمين بحالة طلباتهم عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

ودعت الجنة جميع المواطنين الراغبين في المشاركة في هذا العرس البرلماني، عبر الالتحاق إلى الفرق المعنية بإدارة المراكز الانتخابية، إلى الدخول إلى الموقع الاكتروني (https://projects.kgc.com/uaeelection/default.aspx) ومن ثم ملاء بيانتهم، مشيرة في الوقت نفسه بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة عن مواقع وأسماء مراكز تدريب الكوادر، التي سيتم اختيارها للعمل في الانتخابات.

يشار إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، منحت اللجنة الوطنية للانتخابات سلطة تنفيذ العملية الانتخابية عبر تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، وتحديد اختصاصاتها، وتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، واعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل إمارة بناءً على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.



