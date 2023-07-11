نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 08:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س .. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:00 والمد الثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ، يصبح متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والمد الثاني عند الساعة 06:08 والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 75 15

دبي 45 33 70 20

الشارقة 45 32 80 20

عجمان 41 34 75 25

أم القيوين 45 32 70 20

رأس الخيمة 43 33 65 40

الفجيرة 43 31 80 30

العـين 45 32 55 10

ليوا 44 28 90 30

الرويس 44 28 90 30

السلع 45 29 90 20

دلـمـا 40 30 95 40

طنب الكبرى/الصغرى 35 32 85 40

أبو موسى 35 32 90 35



