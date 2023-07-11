نشكركم على متابعتكم خبر أطلق “سحب دبي الرقمية”.. حمدان بن محمد: هدفنا ترسيخ دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي وفق D33 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 08:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مشروع “سُحُب دبي الرقمية” الهادف إلى توفير بنية رقمية رائدة عالمياً تتسم بالكفاءة والمرونة والثقة العالية، في خطوة تسهم في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ضمن منظومة رقمية موثوقة وقوية.

كما حضر سموه توقيع اتفاقيتيّ شراكة بين “هيئة دبي الرقمية” وكلٍ من شركة “مورو”، مركز البيانات للحلول المتكاملة، التابعة لـ”ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورائدة البرمجيات العالمية، “مايكروسوفت”، لإطلاق المشروع.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في “تويتر”: لإحداث نقلة نوعية في بنية دبي الرقمية أطلقنا مشروع “سحب دبي الرقمية” بهدف توفير خدمات وحلول تقنية رائدة، كما شهدت توقيع اتفاقيتي شراكة بين هيئة دبي الرقمية وكل من “مورو” و”مايكروسوفت” ضمن مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص … هدفنا ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكد سمو ولي عهد دبي التزام حكومة دبي بالابتكار وتعزيز مقوماته في مختلف القطاعات الحيوية، كذلك التزامها بمواصلة الاستثمار في التطوير التقني وتبنّي الحلول الذكية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وبما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، عبر الوصول بالخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لكافة الجهود والأفكار التي من شأنها دفع مسيرة التطوير الرقمي قدماً وتسريع وتيرة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما لذلك من أثر في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وزيادة كفاءتها وتعزيز أدائها بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيداً سموه بمبادرات ومشاريع حكومة دبي التي تخدم في ترسيخ دعائم بنية تحتية رقمية قوية وتوفير خدمات حكومية ذكية من أجل ضمان تجربة رقمية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار لتكون دبي دائماً المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وفي هذا الصدد، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحلول الرقمية. ونفخر بالشراكة مع دبي الرقمية لتوفير الخدمات السحابية للجهات الحكومية بدبي من خلال خدمة سحابة مورو الحاصلة على أعلى المعايير الأمنية المحلية والعالمية والتي تُدار من قبل موظفينا من أصحاب الكفاءة والحاصلين على العديد من الشهادات العالمية المعتمدة في مجال التقنيات الرقمية”.

وأضاف معاليه: “تركز خدمات “مورو” الرقمية المتقدمة على إنجاح المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وستسهم سحابة مورو في تسريع عملية التحول الرقمي والابتكار وتقليل النفقات.

وتتميز سحابة مورو بأنها تُدار من خلال مراكز بيانات محلية خضراء محايدة للكربون ما سيسهم في مساعدة الجهات الحكومية للوصول لمستهدفاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالحياد الكربوني”.

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: “إن مشروع سُحُب دبي الرقمية يمثّل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتكامل والحكومة الرقمية الشاملة عبر تطوير بنية تحتية تتسم بالمرونة والسرعة والأمان والقدرة على التنافسية، ما يسهم في تقديم خدمات تكاملية وسريعة واستباقية ومتوفرة على مدار الساعة. ويعد هذا المشروع محطة متقدمة على طريق ترسيخ المكانة العالمية لدبي بوصفها المدينة النموذج والتجربة الملهمة في التحول الرقمي لخدمة المجتمع وقطاع الأعمال. كما يقدم المشروع مثالاً حياً على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يعزز الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تعود فوائدها على الجميع”.

وأضاف سعادته أن المشروع سيسهم في تمكين الجهات الحكومية في دبي في تسريع عملية التحول الرقمي، حيث سيتم تزويد فرق العمل بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق أهدافها من خلال اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية، وبالتالي الوصول إلى أفضل المستويات للخدمات الحكومية.

ويتكون المشروع من سحابات رقمية متعددة ستسهم في توفير مستوى رفيع من المرونة، وكفاءة تشغيلية عالية، وكذلك اختيار أفضل الحلول ما بين السحابة الخاصة والعامة، كما يتضمن المشروع مزودي خدمات متعددين سيعملون على رفع مستوى الخدمة والتنافسية، وتوفير أكثر من خيار للجهات الحكومية لمزودي الخدمة.

ويهدف مشروع “سُحُب دبي الرقمية” إلى توفير بنية رقمية رائدة عالمياً تتسم بالكفاءة والثقة والمرونة معززة بأحدث التقنيات السحابية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال توفيرها بشكل أسرع وبجودة عالية ضمن قيمة تشغيلية منخفضة التكاليف. إضافة إلى معالجة مخاطر وأمن المعلومات عبر اتباع وتطبيق أفضل معايير وسياسات الأمن السيبراني، فضلاً عن خلق بيئة ممكنة وداعمة للاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، ودعم صنّاع القرار في اختيار أفضل الحلول.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية: “تحرص دبي الرقمية من خلال كافة مشاريعها واستراتيجياتها، على توفير بيئة محفزة تدعم نمو وتطوير قطاع الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي عبر بناء شراكات استراتيجية فعّالة مع مزودي الخدمة، وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة، والاستفادة من التقنيات الناشئة وتوظيفها في زيادة كفاءة الخدمات وسرعتها، ضمن أعلى معايير الأمان والحماية”.

بدوره، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: “يسرّنا التعاون مع هيئة دبي الرقمية في مشروع “سُحُب دبي الرقمية”، حيث إننا نهدف من خلال هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات والجهات الحكومية بإمكانيات تقنية متطورة لبناء بنية تحتية معلوماتية قابلة للتوسع وتتميز بدرجات مرونة عالية. ونُدرك في “ديوا الرقمية” أهمية تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يجسّد مركز البيانات الأخضر التابع لمورو التزامنا الكامل بتخفيض الانبعاثات الكربونية والوصول الى الحياد الكربوني. ونثق أن هذا التعاون مع هيئة دبي الرقمية سيحقق نتائج إيجابية من خلال جمع خبراتنا ومواردنا في ديوا الرقمية وشركة مورو لتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستدامة البيئية في إمارة دبي لترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال الحلول الرقمية”.

وبهذا الصدد، قال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات: “تعتبر الحوسبة السحابية إحدى أهم الأدوات التي لها قدرة عالية على إكساب خدمات القطاع الحكومي حُلة جديدة، وتعزيز أمنها الرقمي، وبالتالي تمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات. تتيح السحابة الرقمية إمكانية الوصول إلى حلول جديدة ومبتكرة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توفر إمكانية زيادة أو تقليص حجم الموارد المستخدمة في السحابة حسب الحاجة الفعلية للخدمة، وتعد منصة مثالية للتعاون ومشاركة البيانات. ونحن ملتزمون في مايكروسوفت بتوفير أفضل الحلول الآمنة والموثوق بها والقابلة للتطوير من خلال سحابة أزور. وسنواصل جهودنا بتزويد عملائنا على مستوى الإمارة وخارجها بأفضل الحلول المتقدمة”.

ولتحقيق أهداف المشروع، وقعت دبي الرقمية أولى اتفاقياتها مع كل من مورو، وشركة مايكروسوفت، وهي مستمرة في التعاون والشراكة مع باقي شركاء النجاح من القطاع الخاص.

ومن خلال هذه الشراكات ستقدم مورو الخدمات السحابية من خلال منصتها moro cloud والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في دبي، وتوفير منظومة من التقنيات الناشئة والخدمات السحابية لدعم عملية التحول الرقمي بشكل أسرع وأسهل.

وتتعاون مايكروسوفت مع دبي الرقمية على دعم المشروع من خلال الاستفادة من منصة Microsoft Azure للحوسبة السحابية وتوفير منصات خاصة للجهات الحكومية لضمان أعلى مستويات الأمان والحوكمة والامتثال للوائح وسياسات دبي الرقمية، بالإضافة إلى الشراكة بين الجانبين في برنامج المهارات الرقمية.

وستعمل “دبي الرقمية” من خلال المشروع على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات والمعرفة وأفضل الممارسات، بالإضافة الى صياغة السياسات والمعايير الأمنية لمزودي الخدمة والجهات الحكومية، واعتماد المزودين وفقاً لذلك.

ومن جهة أخرى ستعمل على دعم الجهات الحكومية لإعطاء الأولوية للانتقال إلى “سُحُب دبي الرقمية”، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين وفقاً لمتطلبات كل جهة وأهدافها.



