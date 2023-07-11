نشكركم على متابعتكم خبر “نقل عجمان” تهيب بجميع العاملين في النقل المدرسي للالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل طلبة المدارس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدرت هيئة النقل في عجمان 3763 تصريحا للحافلات والسائقين والمشرفين العاملين في مجال النقل المدرسي في الإمارة خلال عام2022، بهدف تعزيز السلامة المرورية خلال نقل طلبة وطالبات المدارس.

وبحسب “وام”، أهابت الهيئة بجميع العاملين في مجال النقل المدرسي بأهمية الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بعملية نقل طلبة وطالبات المدارس خلال رحلتي الذهاب والإياب وإصدارالتصاريح الخاصة بممارسة نشاط النقل المدرسي.

وطالبت الهيئة على أهمية التزام أولياء الأمور باستقبال أبنائهم من الحلقة الثانية في المواعيد المحددة عبرهم أو عن من ينوب عنهم وتزويد المدرسة بالبيانات اللازمة للتواصل معهم وتحدثيها كلما لزم عليهم استلام الطلبة من المدرسة حال إعادتهم إليها بسبب عدم تواجد من يستقبلهم عند نقطة الوصول المحددة.

و شددت الهيئة علي وجوب إبلاغ إدارة المدرسة بأي مخالفة تتعلق بنظافة الحافلة المدرسية أو سوء تصرف السائق أو المشرف وتوعية أبناؤهم بأهمية توخي السلامة أثناء الرحلة وخاصة عند انتظار الحافلة والصعود والنزول منها.

وأكدت هيئة النقل في عجمان علي تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل المدرسي، مشيرة بأنها حققت نجاحا في ضبط عملية النقل المدرسي حيث أصدرت الحافلات المدرسية 1280 تصريحا للحافلة و 1146 تصريحا للسائقين و 1337 تصريحا للمشرفين لتعزيز مستوى السلامة وتحقق نقل آمن مستدام.

و اكدت الهيئة حرصها علي ترسيخ ثقافة السلامة المرورية بين سائقي الحافلات المدرسية مشيرة الي ضرورة استخراج تصريح نقل مدرسي للحافلة والسائق بالإضافة إلى المشرف ولا يتم استخراج التصريح إلا بعد مروره بعدة مراحل أساسية منها آلية فحص الحافلات المدرسية للتأكد من سلامه الحافلات المدرسية التي تنقل الطلاب من وإلى المنشآت التعليمية

كما تطبق الهيئة الاشتراطات والمواصفات القياسية الإماراتية من مواصفات الأمن والسلامة إلى المواصفات الداخلية والخارجية للحافلة كشرط من شروط تجديد ملكية الحافلة أو تصريح النقل المدرسي لضمان رحلة آمنة لطلاب المدارس أثناء تواجدهم في الحافلات المدرسية .

ويأتي إصدار تصريحي سائق حافلة مدرسية ومشرفي الحافلة، من خلال تأهيل السائقين والمشرفين على الحافلات المدرسية وذلك ضمن برامج ودورات تدريبية، على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية .

وأكدت هيئة النقل في عجمان على أهمية تحقيق النقل المدرسي المميز والآمن والذي يرفع من طمأنينة الآباء والأمهات ويرفع من معنويات الطلاب والطالبات ومما يكون له الآثار الإيجابية على تحصيلهم المعرفي ونتائجهم المدرسية.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الدورات التدريبية للسائقين ومشرفي الحافلات المدرسية والتي تتضمن معلومات متنوعة في السلامة المرورية كالإسعافات الأولية وطرق الإخلاء واستخدام الطفايات وكيفية التعامل مع أجهزة الحضور والانصراف، بالإضافة إلى التأكد من خلو الحافلة من أي مشاكل قد تعرض حياة الطلبة للخطر وضرورة الالتزام بالسرعات المرورية المقررة والتي من خلالها يكون السائق أو المشرف ملم بمسؤولياته وواجباته وفق المعايير.

كما تلزم الهيئة المنشآت المدرسية بأهمية فحص الحافلات المدرسية كشرط إجباري للحصول على تصريح حافلة مدرسية بناء على اشتراطات معينة حددتها الهيئة في لائحة النقل المدرسي والتي شاركتها الهيئة مع جميع من هو مسؤول عن النقل المدرسي، كاللون والعمر الافتراضي وعدد الأبواب والمقاعد والعديد من المعايير لتحقيق مستوى عالي من السلامة المرورية.

وتتضمن اللائحة الواجبات والمسؤوليات التي يجب على الوالدين الالتزام بها كالوقوف مع الأطفال أثناء انتظار الحافلة، تزويد مشرف المدرسة أو المنسق برقم الهاتف الصحيح والذي يمكن الوصول من خلاله لأحد الوالدين في الحالات الطارئة، وتقوم الهيئة بتحديث اللائحة بشكل مستمر وموافاة الجهات المعنية بها.

و نظمت الهيئة ورشة للمدارس تحت عنوان “تصاريح النقل المدرسي” واشتملت على شرح لأهمية النقل المدرسي مؤكدة بأنها تولي هذه العملية أولوية كبيرة لضمان سلامة الطلبة، كما تم الرد على استفسارات بعض ممثلي المدارس وتزويدهم بما يلزمهم حول آلية إصدارالتصاريح المدرسية أو لائحة النقل المدرسي.

وتوجه الهيئة مشغلي النقل المدرسي بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من هيئة النقل فيما يخص تنظيم عمليات النقل المدرسي والالتزام بالتقديم على كافة التصاريح اللازمة للعام الدراسي المقبل تسريعا للعملية وضمانا لاستمرارية الأعمال على أكمل وجه.



