نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع إجمالي قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تم الإعلان عنها في دبي للعام الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 11:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهد إجمالي قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تم الإعلان عنها في دبي، ارتفاعاً، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 154.4 مليار درهم.

وبحسب “البيان”، أكد مسؤولو كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة أن تضافر عدة عوامل تشمل تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والتجارة والسياحة، وتصاعد تدفق أثرياء العالم للإقامة في الإمارة، وازدهار اقتصادها، مع استقطابها لأعداد متنامية من الشركات والكفاءات والاستثمارات، أسهمت في إعطاء دفعة قوية للقطاع العقاري.

وأشار المسؤولون إلى أن تعدد جنسيات المستثمرين الدوليين في عقارات دبي يعطي زخماً كبيراً للقطاع العقاري، كما أن النمو الكبير بالمبيعات على الخريطة يؤكد ثقة المستثمرين باستدامة زخم النمو في القطاع، خاصة أن الغالبية العظمى من مشتري العقارات (الجاهزة وعلى الخريطة)، هم من المستخدمين النهائيين.

وأشار المسؤولون في تصريحاتهم لـ«البيان»، إلى أن المشاريع الجديدة التي طرحتها شركات التطوير العقاري في النصف الأول من العام، تمتاز بتنوع طبيعتها وأسعارها، ما يتيح جذب مختلف شرائح المشترين، ويعطي زخماً أكبر لنمو القطاع. وعبّر المطورون عن ثقتهم بمستقبل دبي وقوة واستمرارية مرحلة الازدهار التي يعيشها القطاع العقاري، والذي بات هدفاً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تمتعه بمستويات رفيعة من النضج والاستقرار.

وشهد النصف الأول من العام الجاري، الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة، فاقت قيمتها حاجز الـ 154.4 مليار درهم، وذلك وفقاً لرصد أجرته «البيان» لحزمة المشاريع التي كشفت عنها شركات التطوير العقاري، تصدرها مشروع ذا أواسيس من إعمار، البالغ قيمته التطويرية 73.4 مليار درهم، ويضم 7000 فيلا. فيما كشفت «عزيزي» عن مشروع ضخم في دبي الجنوب، بقيمة 20 مليار درهم.



