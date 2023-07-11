نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس منغوليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:53 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله. برقية تهنئة إلى فخامة “أوخنا خوريلسوخ”، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “أوخنا خوريلسوخ”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد”، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “لوفسان نامسراي”، رئيس وزراء منغوليا.



