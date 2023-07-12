نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات والنمسا توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وقعت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء الموافق الـ11 من يوليو 2023، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية النمسا بصورتها النهائية، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة فيينا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات النقل الجوي بين البلدين، ووقعها عن دولة الإمارات سعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، وعن الجانب النمساوي سعادة بيتر لاونسكي تيفنثال، الأمين العام لوزارة الخارجية.

وأكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية توقيع الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ويخلق فرصاً جديدة للتجارة ويدعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وسيسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة.

ومن جهته، قال سعادة حمد الكعبي إن الاتفاقية تمهد الطريق لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري خاصة في ضوء الزيادة المتوقعة في تسيير الرحلات الجوية المتبادلة وتعزيز شبكة خدمات النقل الجوي، ما يعود بالفائدة على شركات النقل في كلا البلدين ودعم قطاع السياحة.



