نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 07:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

يشارك وفد من دولة الإمارات، هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال “APG”. كأول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.

ورحب معالي “أحمد علي الصايغ”، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب.

وقال: “لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها وخطتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار “الفاتف” للدول التي اعتمدت نهجًا نشطًا وتعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية”

وأضاف: “هذا أمر أثبتته دولة الإمارات من خلال مشاركتها في المينافاتف والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى”.

ويترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع العام سعادة “حامد الزعابي”، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية وعدد من الهيئات الحكوميّة الأخرى في الدولة.

وقال “الزعابي” إن “الوفد الإماراتي سيواصل تعزيز فهم المخاطر العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن الأنماط والتهديدات الناشئة”.

وأردف: “تعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال أكبر هيئة إقليمية على غرار (الفاتف) عالمياً، وتوفر منتدى فريداً للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود. ولقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة. وسنشارك هذه المعرفة وأفضل الممارسات ذات الصلة مع شركائنا من أكثر من 40 دولة، كما سنستمع ونتعلم، ونتطلع إلى العودة برؤى جديدة نعزز على أساسها استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الجرائم المالية”.



