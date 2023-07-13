محمد بن راشد: فرق دبي تواصل الليل بالنهار لتضمن تفوق الإمارة عالمياً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال تفقده اليوم المركز الهندسي لطيران الإمارات الذي يعد من أكبر المراكز الهندسية لصيانة الطائرات المدنية في العالم أن فرق دبي تواصل الليل بالنهار لتضمن تفوق الإمارة عالمياً.

وقال سموه عبر تويتر: تفقدت اليوم المركز الهندسي لطيران الإمارات .. 5500 مهندس وفني يضمهم المركز .. 60% منهم مواطنون .. ويعد من أكبر المراكز الهندسية لصيانة الطائرات المدنية في العالم .. ويشرفون اليوم أيضاً على تطوير مقصورات طيران الإمارات وترقيتها لتكون الأحدث عالمياً بتكلفة تتجاوز 7.3 مليار درهم ..

وأضاف سموه: هذا فريق واحد فقط من فرق دبي التي تواصل الليل بالنهار لتضمن تفوق الإمارة عالمياً .. وتحافظ على جودة الخدمات التي نقدمها في أكبر مطار دولي في العالم . تحية لهم .. وشكراً لجميع فرق عملنا المتفانية ..



