نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمين عام الأمم المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اتصالاً هاتفياً من معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة، مساء أمس.

وبحسب “وام”، أعرب معالي أنطونيو غوتيريش خلال الاتصال عن تقديره لإسهامات دولة الإمارات الفاعلة في تحقيق التقدم في القضايا الرئيسية ذات الأولوية الإقليمية والعالمية.

كما شدد صاحب السمو رئيس الدولة وأمين عام الأمم المتحدة على أهمية “مبادرة حبوب البحر الأسود” واستعرضا الجهود الجارية من أجل تمديدها .. واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون بهذا الشأن إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



