نشكركم على متابعتكم خبر الموارد البشرية والتوطين تعلن موعد عطلة رأس السنة الهجرية في القطاع الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445.

ودونت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي على تويتر: “تعلن الوزراة عن أن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445” .



