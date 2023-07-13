“المصرف” ينضم إلى منصة البلوك تشين تريد كونكت الإمارات من &e المؤسسات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت &e المؤسسات عن انضمام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف” ليصبح عضواً رسمياً في منصة تريد كونكت الإمارات (UAE Trade Connect).

وبحسب “وام”، تعتبر منصة تريد كونكت الإمارات منصة للتكنولوجيا المالية القائمة على تقنية البلوك تشين والتابعة لـ &e المؤسسات، وهي أول منصة تجارية قائمة على تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الاحتيال في مجال التمويل التجاري، وأنشئت في إطار مشروع مشترك بالتعاون بين &e المؤسسات والقطاع المصرفي في الدولة، وتهدف لتقديم الحلول السحابية لاكتشاف المعاملات المشبوهة ومنع الاحتيال والازدواجية في التعاملات، وتدعم مجموعة واسعة من خدمات التعاملات التجارية عبر توثيقها بشكلٍ أسرع.

وتم التوقيع خلال حفل أُقيم في مقر المصرف الرئيسي في أبوظبي بتاريخ 12 يوليو 2023 بين ممثلي الطرفين غراهام فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي للمصرف، وذو القرنين جافيد الرئيس التنفيذي لشركة تريد كونكت الإمارات.

وأشار غراهام فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إلى أهمية توحيد الجهود في القطاع المصرفي ودعم التحول الرقمي في العمليات المصرفية.

وأضاف: “يشكل تعاوننا مع تريد كونكت الإمارات خطوة مهمة تعكس مدى التزامنا بالتحول الرقمي والابتكار، وسعينا المتواصل لمكافحة الاحتيال في مجال التمويل التجاري من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول لإنشاء بيئة مصرفية آمنة وفعالة، مما يضمن حماية عملائنا وتعزيز تجربتهم المصرفية بالإضافة إلى النهوض بقطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدولة”.

ورحب ذو القرنين جافيد بانضمام المصرف جنباً إلى جنب مع 11 من البنوك الأخرى في الدولة إلى المنصة قائلاً: “يسعدنا انضمام المصرف للاستفادة من خدمات منصة تريد كونكت الإمارات في كشف الاحتيال في معاملات التمويل التجاري وتعميمها على كافة البنوك الأعضاء وحمايتهم منها، إذ تعالج منصة تريد كونكت الإمارات شهرياً معاملات تجارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم، وكشفت خلالها العديد من محاولات الاحتيال في التعاملات البنكية، مما يبرز أهمية دورها كمنصة تقدم حلولاً مميزة لحماية وأمان المعاملات والخدمات المالية المصرفية”.

ويقود “المصرف” التحول الرقمي والابتكار في أنظمته المصرفية لتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتضيف عضوية تريد كونكت الإمارات إمكانية تعزيز أنظمته للحد من الاحتيال، وتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتهم التمويلية وتغذية رأس المال العامل لديهم ..وتواصل تريد كونكت العمل على تطوير تقنيات وحلول جديدة تعود بالنفع على القطاع المصرفي بأكمله.



