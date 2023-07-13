نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تطلق مشروعاً لتعزيز الحالة النفسية للأحداث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 12:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشروع “معالجي الأليف”. لمساعدة الأحداث الذين يعانون من مشاكل القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية والسلوكية من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة.

وأكد العميد “أحمد مسعود المزروعي”، مدير قطاع أمن المجتمع، أن المشروع الذي تمت دراسته وتطبيقه بمشاركة إدارة التفتيش الأمني “k9” في قطاع المهام الخاصة. يعزز الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، والتي تسعى إلى تأهيل النزلاء وتقديم الرعاية اللاحقة، ويدعم حرصها المستمر على استباقية وجودة الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع كافة. وعلى الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتبني الأفكار الإبداعية لتحقيق التميز في منظومة تأهيل الأحداث الجانحين.

من جهته، قال العقيد “بهيان حمد العامري”، مدير إدارة رعاية الأحداث، إن شرطة أبوظبي تسعى دائمًا إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية. ضمن الخطط العلاجية التي يتم وضعها للأحداث.

وأشار، وفق “وام”، إلى أن مشروع “معالجي الأليف” يعد من المشاريع التطويرية غير المسبوقة على المستوى المحلي. موضحا أن الهدف من تطبيقه هو تحسين الحالة النفسية للأحداث الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية. من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة والتي أثبتت الدراسات دورها في هذا المجال.

ويسهم المشروع في تعزيز منظومة تأهيل الأحداث في شرطة أبوظبي بما يتناسب مع المعايير والممارسات العالمية الرائدة واستخدام البرامج المتطورة في هذا المجال.



