نشكركم على متابعتكم خبر تحذير من رسالة وهمية تدعي تجميد الحسابات البنكية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 12:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من رسائل وهمية، مرسلة من خلال قنوات رقمية وإلكترونية متضمنة الشعار الرسمي للوزارة ولجهات حكومية أخرى.

ويدعي مرسلو الرسالة تجميد الحسابات البنكية ما لم يتم تزويدهم ببيانات المتعاملين، وطلب الاتصال على أرقام معينة.

وأهابت الوزارة بعدم التجاوب مع هذه الرسالة وتجاهلها حال تلقيها والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المعنية للإبلاغ عنها.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر تويتر: “تم رصد رسالة وهمية مرسلة من خلال قنوات رقمية والكترونية متضمنة الشعار الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وجهات حكومية أخرى. يدعي مرسلوها تجميد الحسابات البنكية ما لم يتم تزويدهم ببيانات المتعاملين، وطلب الاتصال على أرقام معينة”.

وأضافت: “تهيب الوزارة عدم التجاوب مع هذه الرسالة وتجاهلها حال تلقيها والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المعنية للإبلاغ عنها”.



