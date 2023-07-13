نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تكشف حقيقة منشور متداول حول الوظائف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 01:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الخميس، صحة منشور تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإعلان عن فتح باب التوظيف لكافة الجنسيات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الإعلان عن الوظائف يتم عبر القنوات الرسمية التابعة لها.

وأهابت، وفق صحيفة “البيان”، بالجميع، ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى تلك المعلومات غير الصحيحة وتداولها.



