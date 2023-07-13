أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة تبحث التعاون مع جامعة موسكو

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحثت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، مع وفد من جامعة “لومونوسوف” موسكو الحكومية في روسيا، سبل التعاون في بحوث ومشاريع علوم الفضاء والفلك.

وبحسب “وام”، تم خلال اللقاء تعريف الوفد بالخدمات والأنشطة التي تنظمها الأكاديمية لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب مشاركتها في الفعاليات والمعارض الفضائية والفلكية محلياً ودولياً، وتقديم نبذة حول مختبرات علوم الفضاء والفلك والمراصد البصرية وأبرز الأبحاث التي تعمل عليها أقسام الأكاديمية في مختلف المجالات.

وتجول الوفد في المعارض العلمية المتنوعة، ومنها مجموعة النيازك بمختلف أنواعها ومصادرها، إلى جانب مشاهدة الفيلم العلمي الوثائقي في قبة الشارقة الفلكية والمجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة.

وعرض الوفد الزائر عددا من الأبحاث التي تعمل عليها جامعة موسكو، ومشاريعها المختلفة في العديد من مجالات الفضاء والجاذبية والأرض وأجسام النظام الشمسي.

حضر اللقاء من جانب الأكاديمية، الأستاذ الدكتور إلياس فرنيني، مدير قسم علوم الفضاء، والأستاذ الدكتور مشهور الوردات، أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بجامعة الشارقة، ومدير الشؤون الأكاديمية بالأكاديمية، والأستاذ مروان شويكي، مدير إدارة شؤون القبة الفلكية وشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور منير قايدي، رئيس قسم الفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك بجامعة الشارقة.

وضم الوفد الروسي كلا من: الأستاذ الدكتور فاسيلي سازونوف، عميد كلية أبحاث الفضاء، والأستاذ الدكتور أنتون بيريوكوف، من معهد ستيرنبرغ الفلكي التابع لجامعة موسكو، والدكتور بشير عباس سماحة، مستشار عام في روسيا الاتحادية والوطن العربي.



