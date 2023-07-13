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موارد الشارقة تعلن عطلة رأس السنة الهجرية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة رأس السنة الهجرية 1445 هـ، ستكون يوم الخميس الموافق 20/07/2023م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 24/07/2023م.

ورفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، راجية من الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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