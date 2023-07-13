نشكركم على متابعتكم خبر موارد الشارقة تعلن عطلة رأس السنة الهجرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة رأس السنة الهجرية 1445 هـ، ستكون يوم الخميس الموافق 20/07/2023م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 24/07/2023م.

ورفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، راجية من الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.



