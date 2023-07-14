“الأمن السيبراني” يحذر من هجمات التصيد الإلكتروني والاحتيالات الخبيثة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مستخدمي الهواتف النقالة إلى الحذر وتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني والاحتيالات الخبيثة.

وطالب المجلس، في رسالة أمنية توعوية مستخدمي الأجهزة النقالة، إلى الانتباه وعدم فتح أي روابط غير معروفة مثل المواقع غير المشفرة، والروابط المشبوهة كونها تستغل الثغرات في الوقوع بالضحايا.

كما طالب المجلس المستخدمين بتحديث برامج أجهزتهم النقالة باستمرار لمنع كشف ثغرات الجهاز مبينا طرق اختراق الأجهزة المحمولة والتي من أبرزها الروابط المشبوهة واستغلال الثغرات والبرامج العامة غير المشفرة والربط المباشر من خلال استدراج المستخدمين غير المرتابين لإرسال بياناتهم السرية.

وأشار المجلس إلى أن المتصيدين يسعون إلى استهداف الأجهزة النقالة ببرامج ضارة مستغلين البرامج العامة والربط المباشر مع شخص داخلي غير موثوق والشبكة العامة والسحب الخارجية والتصفح العام وتنزيل الملفات غير الآمنة وتنزيل البرامج غير المعروف مصدرها ومشاركة الجهاز والحسابات لأشخاص آخرين والوصول إلى شبكة عامة أو دول خارجية.

ونبه المجلس مستخدمي الهواتف المحمولة إلى أهمية تعطيل خاصية السُحب لتجنب مشاركة البيانات وعدم الدخول إلى المواقع غير الآمنة كونها تزيد من خطورة التعرض للاختراق.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني أن أهداف المخترقين تتمثل في الحصول على المعلومات المتاحة في الهاتف من حسابات شخصية مثل حسابات البرامج والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والوصول الى ذاكرة الهاتف والتحكم في الجهاز وأخذ صالحيات الهاتف والبرامج وأي جهاز مرتبط بالجهاز الرئيسي ممكن استغلاله من خلال اختراق جدار حماية البرنامج التشغيلي للجهاز وتشغيله عن بعد للوصول إلى سجلات المكالمات مع إمكانية تسجيل المكالمات التي تجرى عبر هذا الهاتف إضافة إلى تحديد المواقع الحية عن طريق الـ” جي بي أس” وتحديد موقع الشخص وتحركاته.

وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التزام الأفراد مستخدمي الهواتف المحمولة بمعايير استخدام الهواتف وخاصة هواتف العمل والتدقيق المستمر والمتابعة، كما طالب بالتحديث الدوري لأنظمة تشغيل الهواتف والتحديث المستمر للبرامج المستخدمة وعدم ربط الجهاز بالسحب الخارجية واستخدام الربط المباشر مع الجهاز بأجهزة غير مؤمنة وعدم استخدام التوصيل المباشر في الأماكن العامة وتصفح وتنزيل ملفات من المواقع غير الآمنة وعدم دخول الروابط المشبوهة التي يمكن أن تتسبب باختراق البرامج العامة وعدم تنزيل البرامج غير المعروف مصدرها واستخدام البرامج العامة في التواصل المختص بالعمل.

كما دعا مستخدمي الهواتف المحمولة إلى ضرورة التنبه في حال مواجهة أي تغيير بالجهاز كارتفاع في الحرارة أو أي تغيير غريب وعدم الربط بالشبكات والسحب الخارجية.

وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية التوعية المستمرة والتنبيه المستمر على التزام الأفراد بآلية الاستخدام الآمن للأجهزة وعدم التخوف من الإبلاغ الفوري في حال حدوث أي متغيرات.



