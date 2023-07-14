نشكركم على متابعتكم خبر مطار الفجيرة يشهد حركة سفر استثنائية بعد تدشين أولى رحلات طيران السلام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهد مطار الفجيرة حركة استثنائية للمسافرين بعد تدشين أولى رحلات طيران السلام في احتفالية حضرها سعادة إسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة و عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة في قطاع السفر على المستوى الإقليمي والعالمي .

وبحسب “وام”، تنطلق رحلات طيران السلام من مطار الفجيرة إلى 18 وجهة حول العالم مرورا بمطار مسقط ، وتتضمن الوجهات الرياض، شيراز، طهران، طرابزون، بانكوك، بوكيت، كوالالمبور، دكا، شيتاجونج، كولومبو، جايبور، كراتشي، صلالة، مسقط، كاتماندو، لكناو، سيالكوت ووتريفاندرم.

و أكد سعادة إسماعيل البلوشي مدير مطار الفجيرة أهمية تعزيز حركة السفر والسياحة للإمارة وهو ما يعكس قوة البنية التحتية للمطار من خدمات وتسهيلات مقدمة للمسافرين وذلك خلال الرحلات التي دشنها طيران السلام لمختلف وجهات حول العالم ما شجع المسافرين على الاستفادة من الأسعار المميزة والضيافة وسهولة الإجراءات وجعل تجربة المسافر استثنائية من مطار الفجيرة.



