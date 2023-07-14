نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تنفي صحة منشور الوظائف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة صحة منشور تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإعلان عن فتح باب التوظيف لكافة الجنسيات، وتؤكد القيادة العامة أن الإعلان عن الوظائف يتم عبر القنوات الرسمية التابعة لها.

وتهيب شرطة الشارقة بالجميع ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى تلك المعلومات غير الصحيحة وتداولها.



