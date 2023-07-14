نشكركم على متابعتكم خبر “نسائية دبي”: جهود مشهودة لخدمة المرأة و تفعيل دور الأسرة اجتماعيا و اقتصاديا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

تعمل “جمعية النهضة النسائية بدبي” عبر جهودها المتواصلة على خدمة المرأة و تفعيل دور الأسرة الاجتماعي والاقتصادي والإبداعي وطرح مبادرات مجتمعية وفق منظومة متكاملة تركز على إعمال التربية والأخلاق و الاستناد إلى الثوابت لصناعة الأسرة المتماسكة وإعداد أجيال متسلحة بالوعي والطموح لبناء مستقبل أكثر ازدهارا .

وبحسب “وام”، تركز الجمعية على تدعيم بنية الأسرة لتقوم بواجبها المنوط بها نحو مجتمعها في ظل دعم القيادة الرشيدة لشباب الوطن حتى باتت الإمارات مثالا يحتذى في السعادة وقيم الولاء الراسخة والأمن والأمان.

وتحرص الجمعية على بناء كوادرها الوطنية وتأهيلهم على أعلى مستوى لتكون في مقدمة ركب المؤهلين في عالم يتنافس فيه الطامحون لامتلاك زمام الصدارة والريادة ولا مجال فيه لمن يتأخر أو يتقاعس .

إذ تنظم وحدة الموارد البشرية والتطوير بالجمعية بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب الإداري المطور عددا من الدورات التطويرية لكادرها الوظيفي.

و تطرح إدارة التدريب والاستشارات في الجمعية بأسلوب حداثي يتلاءم مع اهتمامات الأسر ما يعزز العمل الاجتماعي والذي يأتي انطلاقا من دور الجمعية الريادي في حفظ الأسرة وعمل شراكات استشارية و عملية لتحقيق التبادل المعرفي و المهاري عبر برامج هادفة .

وتوجه إدارة التدريب والاستشارات كل برامجها لإعداد أفراد ينعمون بصحة نفسية واتزان عاطفي وأسري و بما يحقق الرفاه ويكفل التفاعل الاجتماعي للمساهمة في توفير بيئات صحية حاضنة تدعم نموهم الاجتماعي والعاطفي للوصول إلى تنشئة متوازنة خالية من الاضطرابات النفسية والمشكلات داخل الأسرة في خطوة تساهم الإدارة من خلالها في إكساب المستهدفين مجموعة من المهارات المعرفية و السلوكية القائمة على أسس علمية تفاعلية و مهارية”.

وتميزت الإدارة بتنفيذ مبادرة العرس الجماعي الذي يقام كل عام وفكرة الأعراس الجماعية تأتي تماشيا مع النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وتلاحما مع مساعي الدولة الرامية إلى الابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج وتكوين أسر إماراتية مستقرة بلا ديون واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي شجعت على إقامة حفلات الزفاف الجماعية.

وحتى الآن تم تنفيذ عشرين عرسا جماعيا منذ انطلاقته عام 2001 م فيما تم تنفيذ العرس الجماعي التراثي الأول في العام 2022 سعيا من الجمعية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة .

وتتضمن أهم البرامج والمبادرات المطروحة لهذا العام خلال 2023 مبادرة إرشاد الأبوة والبرنامج التوعوي قانون التأمين ضد التعطل عن العمل ضمن مبادرة بوابتك القانونية ومبادرة مبادرة اطمئني ومبادرة لغتي هويتي ومبادرة كن معهم.

وتزهر الطفولة ضمن فعاليات “ جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب ” و المنبثقة من الجمعية والتي ستحتفل هذا العام بمناسبة اليوبيل الفضي وذلك بتقديم عدد من المبادرات الجديدة منها تأسيس مجلس أمهات مبدعين ومبادرة رسالة إبداع ومبادرة “ابداعي في الفضاء” ومبادرة “طوابع بريدية” ومجلس الشباب للقيادة والابتكار ” وورش عمل قيادة البرمجة وريادة الابتكار وحفل ختام الموسم.

و تواصل الجمعية جهودها من أجل بناء مستقبل الشباب الواعد بإدارة متكاملة تختص بالشباب و طرح أهم تحدياتهم وإكسابهم مهارات تطويرية كالتنمية الفكرية والتخطيط والاستثمار عبر تأهيلهم لوظائف المستقبل لبناء حياة أفضل و من أهم مبادراتها في هذا الشأن أجيال المستقبل ومبادرة ظواهر وحلول ومهرجان النهضة للاستثمار وبرنامج الإجازات وعالم المهارات ومبادرة الجيل الرقمي والاستثمار الآمن ومبادرة إبداع جيل وبرنامج صناعة المحتوى.

وتنشط الجمعية على صعيد الفعاليات الدينية والثقافية من أجل توعية وتنمية المجتمع وفق تعاليم الإسلام السمحة ورسالتها من خلال بث الوعي الديني وحفظ القرآن الكريم وذلك لملء أوقات فراغ الطلبة والطالبات وإعداد الشباب القادر على تمثيل الدولة في المسابقات القرآنية داخل الوطن وخارجه مستقبلا .

وتهدف إدارة الفعاليات الإجتماعية والصحية إلى إعداد برامج للمساهمة في تثقيف المجتمع من الجوانب الاجتماعية والصحية وأهم مبادراتها لهذا العام مبادرة الوعي الأسري ومبادرة عمار يا بلادي وفعالية ” والنعم في الشباب” ومبادرة كبار الدار و فعالية كبارنا بركة ومبادرة للشابات وهي فسائل لا تموت وفعالية بعنوان شيخة البنات ومهارات تخطي العقبات الصحية وأصنع التغيير في صحتك والملتقى الصحي الثاني عشر للمرأة والسعادة والايجابية لأصحاب الهمم وفعالية للأيتام بعنوان اصنع فرحة.

وتساهم إدارة الفعاليات الفنية بالجمعية في رفع إنتاجية الأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم عبر برنامج تأهيلي تدريبي لدعم الأسر ذات الدخل المحدود يضم مجموعة من المبادرات وورش العمل التي تنمي المهارات لدى الأسر لدعم مشاريعها وتنمية مواهبها.

و تضم جمعية النهضة النسائية وحدة التطوع وهي تعنى ببناء فرق التطوع وإدارتها لخدمة الأعمال الخيرية و المبادرات الوطنية وتتضمن أهم مبادراتها مبادرة أجيال الاستدامة ومبادرة ملتقى التطوع ومبادرة بهويتي أفخر.

وتؤدي فروع الجمعية الثلاثة دورها الإجتماعي والتوعوي وتركز على ثلاث مناطق بدبي هي الليسيلي والخوانيج وحتا.

وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية لـ “وام” إن الجمعية تحرص عند طرح مبادراتها على أن تقدم خدمة للأسرة وتحقق ما من شأنه الإسهام في تحقيق سعادة أفرادها .. و تعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل لتطوير الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة ضمن نهج مستدام مع التركيز على المسائل الاقتصادية والمجتمعية التي تعنى بالأسرة للوصول إلى مزيد من جودة الحياة .

وأضافت أن دولة الإمارات ضمنت مبادئها للخمسين عاما المقبلة هذه الأهداف و جعلتها جزءا أساسيا من أجندتها منوهة إلى إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية لدولة الإمارات والتي تسير عليها الجمعية عبر طرح برامج تخدم المجتمع والأسرة.



