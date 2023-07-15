نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يوليو 2023 11:02 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة ومحملة بالغبار خاصةً شرقاً وشمالاً.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:24 الجزر الأول عند الساعة 16:47و الجزر الثاني عند الساعة 07:01.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19والمد الثاني عند الساعة 19:34. الجزر الأول عند الساعة 14:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:47.



