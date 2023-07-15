نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يصدر قرارين بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي وشركة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يوليو 2023 04:54 مساءً - أصدر صاحب السمو الشيخ “سعود بن صقر القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي “الإمارات” الثقافي الرياضي. برئاسة “يوسف عبد الله البطران”، وتسمية “يوسف علي البلوشي” نائباً أول للرئيس، و”خليل إبراهيم الطويل” نائباً ثانياً للرئيس.

ونص القرار على أن تضم عضوية الإدارة كلاً من “عبد الله إبراهيم الطويل، وثاني سالم الشحي، وجمال أحمد القرصي، وعادل محمد الخيال”. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



