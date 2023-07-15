نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يدعو الشباب إلى التسلح بمهارات المستقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يوليو 2023 04:54 مساءً - أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله، أن إعداد الشباب للمستقبل أولوية ونهج راسخ للإمارات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في تويتر: “في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. أدعو شبابنا وشباب العالم إلى التسلح بمهارات المستقبل لأنها طريقهم نحو المنافسة وإثبات الذات والمشاركة الفاعلة في نهضة أوطانهم خلال السنوات المقبلة”.

وأضاف سموه في تغريدته: “وأؤكد أن إعداد الشباب للمستقبل أولوية أساسية ونهج راسخ لدولة الإمارات”.



