نشكركم على متابعتكم خبر رئيس وزراء الهند يصل البلاد في زيارة رسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يوليو 2023 07:53 مساءً - استقبل سمو الشيخ “خالد بن محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي، اليوم في أبوظبي. دولة “ناريندرا مودي”، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات.

ورحب سموه برئيس وزراء الهند والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأعربا عن سعادتهما بمستوى التعاون الإستراتيجي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية.



