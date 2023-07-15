نشكركم على متابعتكم خبر «الإمارات للتعليم المدرسي» تعلن عن بدء توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يوليو 2023 07:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر: أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن بدء توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 لجميع الحلقات الدراسية في منافذ البيع. وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «توتير»: «تعرفوا على فروع منافذ بيع الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024» : على G o o g l e News







الإمارات للتعليم المدرسيالزي المدرسيبدء توافرللعام الدراسي 2023-2024