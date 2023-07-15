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«الإمارات للتعليم المدرسي» تعلن عن بدء توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يوليو 2023 07:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن بدء توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 لجميع الحلقات الدراسية في منافذ البيع.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «توتير»: «تعرفوا على فروع منافذ بيع الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024» :

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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