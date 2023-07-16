نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تضيف “بنتلي كونتيننتال” لأسطول دورياتها الفارهة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة بنتلي كونتيننتال «GT –V8» إلى أسطول دورياتها الفارهة.

وبحسب “البيان”، دشن اللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بحضور نوابه ومساعديه، وداني كاكون مدير العلامة التجارية الوطني في شركة بنتلي، وميكل خيري، المسؤول المالي في الشركة.

واستمع اللواء جمال الجلاف الى شرح تفصيلي لمواصفات السيارة التي تتميز بمحرك مزود ب 8 اسطوانات وبقوة 542 حصاناً، يتيح لها الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3.9 ثوان، وقوة عزم تصل إلى 770 نيوتن متر.

وأشاد اللواء جمال الجلاف بالتعاون الوثيق مع مجموعة الحبتور للسيارات التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في الإمارات، والموزع الحصري لسيارات بنتلي على مستوى الدولة، مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة العاملة في إدارة الشرطة السياحية إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في الحفاظ على الأمن والأمان.

وحازت شرطة دبي في السنوات الماضية، على شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لاقتنائها أسرع سيارة شرطة بالخدمة في العالم، من نوع «بوغاتي فايرون»، وهي واحدة من 14 سيارة فائقة السرعة يتجول بها رجال الشرطة في المدينة.

وتتضمن مجموعة سيارات شرطة دبي الفاخرة أيضاً، سيارة «أستون مارتن 77»، والتي لم يصنع منها سوى 77 قطعة، و3 سيارات «بورشيه باناميرا»، وسيارتي «بي إم دبليو i8».



