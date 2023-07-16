حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد تواصل دبي الفوز بثقة العالم وستبقى الوجهة المفضلة للناس للعمل والعيش

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي تواصل الفوز بثقة العالم وستبقى الوجهة المفضلة للناس للعمل والعيش، وفق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن أجندتها الاقتصادية D33.

وقال سموه عبر تويتر: “اطلعت على تقرير لأبرز ملامح اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام 2023 والذي حققنا خلاله النمو والصدارة في العديد من المجالات الاقتصادية.. صنفت دبي كأفضل الوجهات السياحية العالمية لعام 2023 واستقبلنا أكثر من 8.5 ملايين زائر، كما تصدرت دبي المدن الأكثر جذباً للأثرياء.. وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 75 مليار دولار كأحد أكبر أسواق إدراج للصكوك في العالم.. كما شهدت دبي تداولات عقارية بقيمة 285 مليار درهم.. برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ووفق أجندتها الاقتصادية D33 تواصل دبي الفوز بثقة العالم وستبقى الوجهة المفضلة للناس للعمل والعيش”.



