نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس المكسيك تتضمن دعوة لحضور “COP28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز ابرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

سلّم الرسالة إلى معالي أليسيا بارسينا، وزيرة الخارجية المكسيكية، سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية.



