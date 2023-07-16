نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات، الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



