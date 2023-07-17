نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات والهند توقعان اتفاق الاعتراف المتبادل بـ “المشغل الاقتصادي المعتمد” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين من خلال التنفيذ الفعال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2022.

وقال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إنه من المقرر دخول الاتفاق حيز التنفيذ الرسمي في الربع الرابع لعام 2023 بعد انتهاء العمل في المرحلة التجريبية، حيث يقدم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمنشأة التجارية ‏الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المطبق في الدولة ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية “سيف” .

وأشار معاليه إلى أن جمهورية الهند شريك تجاري إستراتيجي لدولة الإمارات، حيث تحتل الهند المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص متعددة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين نحو تعزيز التعاون الجمركي.

تم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الجمارك العالمية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية يونيو الماضي، حيث وقعها عن الجانب الإماراتي سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رئيس وفد “جمارك الإمارات” المشارك، بحضور كل من سعادة أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بالشارقة، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية الجمركية بالإدارة العامة للجمارك بالهيئة.

وأضاف معالي علي محمد الشامسي أن اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع جمهورية الهند يعني اعتراف البلدين بمعايير البرنامج وتبادل قوائم المشغلين المعتمدين مع تلقي هؤلاء المشغلين للمزايا المتفق عليها في الاعتراف المتبادل أثناء ممارسة الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز التعاون الجمركي والتجاري وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين وتحديد الإجراءات وآليات العمل المشتركة لتبادل المعلومات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتعرف على قائمة المشغلين المعتمدين بين البلدين وقياس العوائد الناتجة من تطبيق الاعتراف المتبادل.

وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ : ” كجزء من جهودنا المستمرة لتحقيق الإمكانيات الكاملة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تم التعاون لتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC AEO)، كما تم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع كل من كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية وإندونيسيا، وبذلك تصبح الهند تاسع دولة يتم تطبيق الاعتراف المتبادل معها وتقديم التسهيلات المتفق عليها للشركات المعتمدة ضمن البرنامج.

وأكد أنه بتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل مع الهند ترتفع نسبة حجم التبادل التجاري التي تغطيها اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 37.87% من إجمالي حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات في 2022.

ويوفر اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد العديد من المزايا للشركات المعتمدة في البلدين، ومن أهمها التحقق المبسط من الوثاق المتعلقة بالاستيراد، وتسهيل عملية تخليص البضائع المستوردة، وتعيين ضباط اتصال من موظفي الجمارك لمعالجة المسائل المتعلقة بتخليص البضائع للمشغلين الاقتصادين المعتمدين. كما يبلغ عدد الشركات المنتسبة للبرنامج في دولة الإمارات 113 شركة معتمدة.



