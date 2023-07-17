نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد ستبقى دبي الوجهة المفضلة للعمل والعيش على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً رئيسيةً للاقتصاد العالمي، ترجمةً لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته بتوفير أفضل الشروط لاستدامة النمو الاقتصادي، وتسخير الإمكانات والطاقات الخلّاقة للارتقاء الدائم بمؤشرات التنافسية العالمية، لتكون دبي الوجهة الأكثر موثوقية وأماناً وجاذبية للعمل والعيش في العالم.

وقال سموّه لدى اطلاعه على تقرير حول أبرز ملامح اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام 2023: “ما نشهده اليوم من إنجازات اقتصادية، وما نطمح لتحقيقه في المستقبل، هو ثمرة لمسيرة طويلة من التخطيط الاستراتيجي، والعمل المؤسسي الفعّال ومرونة الإجراءات، وكفاءة التعامل مع المستجدات العالمية والتوجهات الجديدة في عالم المال والأعمال، وثقة كبريات المؤسسات الاستثمارية، والشركات الدولية وأقطاب الأعمال”.

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “مؤشرات أدائنا الاقتصادي في النصف الأول من العام 2023، فاقت التوقعات، ما يعزّز ثقتنا وتفاؤلنا بتسجيل نتائج قياسية في الأشهر المقبلة، ما يبشر بانطلاقة جديدة في العام 2024، تلبي طموحاتنا في الوصول إلى بيئة الأعمال المثالية، ومعدلات نمو اقتصادي قوية بما يسرّع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مستويات الرفاه المنشودة لشعبنا”.

وأعرب سموّه عن سعادته بالنتائج التي سجّلها اقتصاد دبي في النصف الأول من العام الجاري، وقال: “دبي أفضل وجهة سياحية في العالم.. استقبلنا 8.5 مليون زائر دولي خلال 6 أشهر.. 652 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة في سوق دبي المالي.. ودبي بين 3 مدن عالمية الأكثر جذباً للأثرياء وبين أكثر مدن العالم تعافياً من أزمة (كوفيد-19).. نفخر بما حققناه خلال الأشهر الماضية.. ونفخر بثقة العالم بنا”.

وحقق اقتصاد دبي في النصف الأول من عام 2023 نسب نمو قوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يصب في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً في مواكبة المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية وقدرة على رصد الفرص المتاحة وتحقيق النمو والازدهار عبر تمكين سياسات التنويع الاقتصادي، بهدف تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وواصلت دبي وللعام الثاني على التوالي إثبات تفوقها وريادتها العالمية، بعد أن تصدرت التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة للمسافرين لعام 2023 خلال الحفل السنوي الذي تقيمه Tripadvisor “تريب أدفايزر”، إذ ينسجم اختيار المسافرين للإمارة كوجهة مفضلة، للمرة الثانية على التوالي، مع الجهود المبذولة لتعزيز اقتصاد الإمارة المتنامي.

ويدعم هذا الإنجاز تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي تسعى لجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كذلك يؤكد على مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأثبتت دبي قدرتها الكبيرة على تجاوز كافة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية المحيطة، بعد أن حققت نتائج قياسية على مستوى أعداد زوار المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 8.5 مليون زائر دولي، وهو ما يؤكد تسارع وتيرة استعادة الزخم القوي لقطاع السياحة.

وتستند هذه الإنجازات إلى جملة من المقومات، من أهمها البنية التحتية الرائدة، والمنشآت السياحية والقطاعات الخدمية التي تعمل وفق أرقى المواصفات العالمية، ما يصب في إطار تحقيق مستهدفات D33.

ورسّخت دبي مكانتها كوجهة رئيسية للأثرياء، بعد أن باتت بين 3 مدن عالمية الأكثر جذباً لهم، وبين أكثر مدن العالم تعافياً من أزمة كوفيد-19، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية والنهضة الاقتصادية الكبيرة وتوفيرها مجموعة واسعة من الفرص التجارية الجاذبة لكبار رجال الأعمال.

وتدعم هذه المكانة التي تحظى بها دبي لدى أثرياء العالم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بعد أن نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع كافة المستثمرين.

وقدّم سوق دبي المالي خلال عام 2023 أداءً استثنائياً عزّز مكانته الرائدة على مستوى المنطقة، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى 3792 نقطة وبمقدار نحو 14% منذ بداية عام 2023 حتى منتصفه، وهو من أفضل الأسواق العربية أداء، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بمقدار 71 مليار درهم لتصل إلى 652 مليار درهم، فيما تجاوز حجم التداول منذ بداية العام الـ46 مليار درهم، وقد بلغت نسبة تداولات المؤسسات في سوق دبي المالي 57%، كما بلغت حصة الأجانب من التداولات في سوق دبي المالي 48%. وتعزّز هذه الأرقام مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تضع ضمن أولوياتها الرئيسية أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية .

وحققت بورصة ناسداك دبي نتائج قوية، خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي قيمة الصكوك المُدرجة في ناسداك دبي إلى 77 مليار دولار كأكبر الأسواق إدراجاً للصكوك في العالم، بفضل خطط النمو في سوق العقود المستقبلية التي وضعتها البورصة، والتي تعتمد على إدراج عقود مستقبلية جديدة لشركات من داخل الدولة وخارجها، والتنوّع من حيث طبيعة العقود المستقبلية كالمؤشرات، وكذلك توسعة قاعدة المستثمرين في البورصة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وواصل الطلب على العقارات في دبي نموه القوي في عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في النصف الأول من العام الجاري 285 مليار درهم. ويشكّل الأداء القوي للقطاع العقاري، داعماً قوياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، الرامية إلى توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، يواكبه تطور في بنيتها التحتية بأسلوب يرسّخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.



