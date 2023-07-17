نشكركم على متابعتكم خبر لجنة شؤون الخبراء في “قضاء أبوظبي” تطلع على طلبات القيد لـ 20 خبيراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

​اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول الخبراء لـ 20 خبيراً في التخصصات المختلفة، وقررت إخضاعهم لبرنامج التأهيل الأساسي للخبراء، والمعد من قبل أكاديمية أبوظبي القضائية، على أن يكون اجتياز البرنامج شرطاً لقبولهم.

وبحسب “وام”، ​جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على شكوى واحدة ضد خبير، واتخذت بشأنها القرار المناسب.

​وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمد كامل الجندي – قاضي بمحكمة العين، ويوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.



