مريم المهيري تشهد افتتاح مركز الابتكار الجديد التابع لـ “&e المؤسسات”

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، افتتاح مركز الابتكار الجديد التابع لـ “&e المؤسسات” والمخصص لعرض أحدث وأهم الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة في القطاعات المختلفة؛ وذلك تأكيدًا لرؤية المؤسسة الطموحة في مجال تسخير التكنولوجيا وتعزيز الابتكار لدعم البيئة وتحسين المناخ.

وبحسب “وام”، يهدف إطلاق مركز الابتكار الجديد كليًّا إلى تأسيس بيئة أكثر جاذبيةً للعملاء والمنظومة التكنولوجية، بما يتوافق مع استراتيجية “&e المؤسسات”، ومع حرصها على ترسيخ دور التكنولوجيا في دعم جهود الاستدامة، وذلك انسجامًا مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الالتزام بالاستدامة، وإعلانها عام 2023 “عام الاستدامة”.

وتمَّ الافتتاح، بحضور سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وعدد من قيادات الوزارة، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ “&e”، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ”اتصالات من &e”، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ “&e الحياة”، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “&e المؤسسات”، وعبيد بوكشه، الرئيس التنفيذي للعمليات في &e، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في &e، وصبري علي البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في “&e إنترناشونال”.

وأشادت معالي مريم المهيري، بمركز الابتكار الجديد بعد تطويره بالكامل وقدرته على إيجاد حلول تقنية ومستدامة لمختلف عمليات “e& المؤسسات”، وقالت: “يمثل مركز الابتكار الجديد خطوة رائدة في تعزيز التحول الرقمي في مختلف الجهات في الدولة ما يدعم منظومة التطور التكنولوجي الذي يمثل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدفع جهود الاستدامة واختصار العديد من العمليات التشغيلية التقليدية بما يسهم في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد”.

وأضافت: “تعكس جهود “&e المؤسسات” ريادتها في تطويع التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية لتعزيز الاستدامة، وهو ما يبرز في تعهد مجموعة e& تحقيق الحياد المناخي عبْر عملياتها في الإمارات بحلول عام 2030. وخلال عام الاستدامة في الإمارات وبينما نتطلع إلى تنظيم مؤتمر الأطراف “COP28″ في نوفمبر المقبل، نشجع المزيد من المؤسسات على تبني نفس النهج والعمل من الآن على توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في تطوير أعمالها مع العمل في الوقت نفسه على تقليل البصمة الكربونية لعملياتها من أجل التعاون في الوصول إلى الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050”.

وأكدت معاليها أن الوصول لهذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، بل وكل أفراد المجتمع من أجل مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.

واستقطب مركز الابتكار الذي تَمَّ افتتاحه أوليًا عام 2019، أكثر من 1000 زائر من المؤسسات والمنظمات البارزة، وشكَّلت نسبة الزوار من المديرين التنفيذيين وذوي المناصب القيادية العليا نحو 90%؛ حيث استطاع المركزُ جَذْبَ الزُّوَّار بشكل كبير، وكان له أثر ملموس في قيادة التحوُّل الرقمي عبْر الجهات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأَعْرَبَ حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e، عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهِده مركز الابتكار بعد تجديده كليًّا، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه المركز في قيادة عملية التحول الرقمي وتحفيز الابتكار في تجربة العملاء والشركاء في هذا المجال.

وقال: “حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز مفهوم الابتكار، حتى أصبح الابتكار اليوم أسلوبًا للحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يجعلنا نفتخر بتأكيد التزامنا بهذه الرؤية المُلهمة عبر افتتاح مركز الابتكار، الذي يشكِّل علامة بارزة في رحلتنا نحو قيادة التحول الرقمي، كما يمثل نقطة تحوُّل على صعيد خدمة عملائنا وشركائنا، مما يساهم في الحفاظ على مكانتنا، والبقاء في الصدارة؛ لقيادة المستقبل الرقمي من خلال تطبيق أحدث أدوات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ التي تُواجِه العالم، وتحقيق الاستدامة”.

وأضاف دويدار: “يُعد مركز الابتكار نموذجًا ديناميكيًّا يستعرض أحدث التقنيات، ويمنح الزُّوَّار فرصة استثنائية لتجربة قوة الحلول الرقمية التي تقدمها “&e المؤسسات” وتطبيقاتها الواقعية، وسوف تستمر &e في تقديم المزيد من تلك الحلول، ومن خلال التعاون والإبداع والابتكار نعمل على إزالة العقبات للدخول في عصر جديد من الازدهار، واستكشاف مزيد من الفرص، والوصول إلى إمكانيات غير محدودة”.

وفي ظل التزامها بدعم الاستدامة، تحرص “&e المؤسسات” على عرض خبراتها ضمن المركز الجديد؛ ليمثِّل وجهة رائدة للاطلاع على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتطورة.

من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “&e المؤسسات”: “يمثِّل مركز الابتكار علامة فارقة في رحلتنا في مجال خدمة العملاء والشركاء باستخدام أحدث التقنيات، وهو ما يمنحنا الثقة لدعوة الجميع إلى مشاهدة أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف الإمكانيات التكنولوجية اللامحدودة التي نستعرضها داخل المركز، والتي نهدف من خلالها إلى دعم معايير الصناعة، مع إعطاء الأولوية للحلول التي تدفع نمو الحكومات والشركات، وتساعد المؤسسات على الدمج السَّلِس للتقنيات الرقمية أثناء رحلة تحوُّلها الرقمي”.

وتعهدت &e بالالتزام بتحقيق الحياد المناخي عبْر عملياتها في دولة الإمارات للحَدِّ من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تميُّزها كأول شركة على مستوى القطاع الخاص في الدولة تنضم إلى مشروع المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي “UICCA”، ما يدلُّ على التزامها الراسخ بالمشاركة الفعالة في دعم مبادرات العمل المناخي العالمي.

وتلتزم &e بدَعْم مبادرات العمل المناخي العالمي، والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، والمشاركة والسعي الدؤوب لتحسين حياة الأفراد، بالإضافة إلى الاستمرار في ابتكار حلول مستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز رفاهية المجتمعات التي تخدمها.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الابتكار قد تَمَّ إطلاقه أولياً عام 2019 تحت العلامة التجارية السابقة “اتصالات ديجيتال”، التي أصبحت “&e المؤسسات”.



