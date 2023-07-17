نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وفوميو كيشيدا يبحثان تنمية العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

​استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وقال سموه: “‏أجريت مباحثات مثمرة وبناءة مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء ‎اليابان في ‎أبوظبي، تمحورت حول تنمية العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا إلى الأمام.. وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك”.



