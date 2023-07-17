نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وفوميو كيشيدا يبحثان تنمية العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.
وقال سموه: “أجريت مباحثات مثمرة وبناءة مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في أبوظبي، تمحورت حول تنمية العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا إلى الأمام.. وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك”.