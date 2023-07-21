نشكركم على متابعتكم خبر الرئيس التركي يغادر البلاد بعد زيارة رسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - غادر فخامة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” دولة الإمارات، اليوم الخميس، بعد زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي. سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

كما كان في وداعه سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان” ومعالي الشيخ “محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان”، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. ومعالي “محمد حسن السويدي”، وزير الاستثمار، وسعادة “سعيد ثاني حارب الظاهري”، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين.



