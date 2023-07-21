نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، رطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح .. جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.. يحدث المد الأول عند الساعة 16:25 والمد الثاني عند الساعة 02:59 والجزر الأول عند الساعة 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

وبحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والمد الثاني عند الساعة (**:**) والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.



