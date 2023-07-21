شرطة أبوظبي تفوز بأفضل حملة على التواصل الاجتماعي ضمن “تميز الأعمال العالمية”

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بفئة أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي ضمن جائزة “تميز الأعمال العالمية” لعام 2023، التي تُعد من أبرز جوائز التميز وأكثرها جذبا للمشاركة من منظمات القطاعين الحكومي والخاص في أنحاء العالم.

وبحسب “وام”، اعترفت الجائزة بالحملة الإعلامية “خلك حذر” كأفضل حملة تواصلية عالمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرتها أكثر الحملات الإعلامية العالمية نجاحًا وتميزًا على مستوى التخطيط والإعداد وأفضلها تخطيًا للتحديات أثناء التنفيذ، آخذةً في الاعتبار النتائج المؤثرة، التي حققتها الحملة، في تحقيق الأولويات والأهداف المؤسسية، بدءا من موضوع الحملة، وأهميته البالغة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه الجرائم المقلقة، مرورا بالأدوات التواصلية المبتكرة للحملة، وتنوع المواد والرسائل والقنوات الإعلامية المُستخدمة، وصولًا للنتائج المتميزة المتمثلة في الانتشار والتأثير وتفاعل المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، إن توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز الابتكار والإبداع والحداثة في المجالات كافة، هي التي ألهمت شرطة أبوظبي لتحقيق الريادة وتصدر قوائم ومؤشرات التنافسية والفوز بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تأكيدًا للجهود والمشاريع المستمرة لاستدامة التطوير واستشراف آفاق المستقبل.

ولفت إلى أن فوز شرطة أبوظبي بفئة أفضل حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضمن جائزة عالمية، يؤكد حرصها على رفع مستويات التواصل الفعال والمستمر مع كافة شرائح المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية المؤثرة وتنويع قنوات التواصل واستثمار التقنيات المتطورة والحديثة في مجالات الإعلام والتواصل الاجتماعي وابتكار أساليب تواصلية فعالة وقادرة على تحقيق الانتشار والتأثير المطلوب لرسائلها.



