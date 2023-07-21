نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس بنغلاديش تتضمن دعوته لحضور “COP28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى محمد شهاب الدين، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وسلّم الرسالة لرئيس بنغلاديش، عبد الله علي الحمودي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.



