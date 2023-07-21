نشكركم على متابعتكم خبر 8.1 مليار درهم أرباح “أبوظبي الأول” بنمو 65% خلال النصف الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيقه أداء استثنائي خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليار درهم، وهو أعلى معدل يحققه خلال فترة نصف عام.

وبحسب “وام”، أضاف البنك، في بيان امس، أن العائد على حقوق الملكية الملموسة ارتفع ليبلغ 18.6%، في حين أسهم النمو القوي لرأس المال في رفع معدل حقوق الملكية–الشق الأول ليبلغ 13.6% مع نهاية شهر يونيو 2023.

حقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت 13.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل عدة، بما في ذلك الزخم المستدام لمختلف أعمال المجموعة، واستمرار قوة الأعمال القائمة على الرسوم، وارتفاع إيرادات الأعمال المرتبطة بالسوق.

وكشفت النتائج أيضاً أن المجموعة واصلت إدارة المخاطر وضبط التكاليف وحافظت على أسس أعمال قوية مدعومة باستمرار تدفق رأس المال، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية-الشق الأول 13.6% مع نهاية يونيو 2023، مقارنة مع 12.6% بنهاية شهر يونيو 2022.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، قائلة:” لقد حققنا نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2023 حيث بلغ صافي الأرباح 8.1 مليار درهم، بينما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 13.6 مليار درهم، وهو أعلى معدل نحققه خلال فترة نصف عام”.

وأضافت: “ساهمت الأسس الراسخة والوضع المالي المتين وإجمالي أصول بنك أبوظبي الأول التي تتجاوز 1.1 ترليون درهم (312 مليار دولار) في احتلاله مرتبة متقدمة ضمن لائحة أكبر وأقوى البنوك في العالم. كما جاء تصنيفه المشترك (AA-) أو ما يعادله، وتثبيت هذا التصنيف من قبل وكالتي موديز وستاندرد أند بورز ليعزز مكانة البنك خلال الدورات الاقتصادية المختلفة”.

وقالت: “تأتي هذه الإنجازات لتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية أعمالها وترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية ومصرفية مفضلة، تحرص على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لعملائها، وتسهم في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تأسيس قوة اقتصادية عالمية”.

وقالت: “لقد حافظت مختلف قطاعات الأعمال للمجموعة خلال هذه الفترة على زخم أعمال لافت وحققت نمواً إيجابياً، كما استمرت بالاستثمار في الموارد البشرية والمنتجات والمبادرات التكنولوجية لخدمة عملائنا بشكل أفضل أينما كانوا وعبر مختلف الأعمال الدولية للمجموعة”.

وأكدت الرستماني أن مسيرة نجاح بنك أبوظبي الأول ونموه على مدار أكثر من خمسة عقود تتوافق مع طموحات أبوظبي ودولة الإمارات، وتشكل حافزاً كبيراً لكافة العاملين في المجموعة لبذل المزيد من الجهود وتعزيز مكانتها الفريدة بهدف الاستمرار في تقديم عوائد قوية ومستدامة للمساهمين والعملاء.

من جهته، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “لقد نجح بنك أبوظبي الأول في تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023؛ حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6% مع زيادة رأس المال الذي أسهم في رفع معدل حقوق الملكية-الشق الأول ليبلغ 13.6% مع نهاية شهر يوليو 2023”.

وأشار كرامر إلى أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44%، وذلك نتيجة تحسن أداء مختلف أعمال المجموعة وزخم أعمالها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة ومواصلة التركيز على تطوير وتعزيز قسم المبيعات. وسجلت الكفاءات التشغيلية تحسناً ملحوظاً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 25.2% مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 32.2% في النصف الأول من عام 2022.

ويواصل بنك أبوظبي الأول عملياته التشغيلية معتمداً على الأسس القوية ومعدلات السيولة المرتفعة ومصادر التمويل المتنوعة والقدرة الكبيرة على مواصلة تقديم الدعم الفعال للعملاء في السوق المحلية وفي الأسواق الاستراتيجية. وسنواصل الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة حالياً لمواصلة الإدارة المدروسة للمخاطر، والحفاظ على سجل ائتماني قوي ومواصلة التركيز على تعزيز إيرادات المجموعة.

وختم كرامر قائلاً: “شهدت منذ انضمامي إلى المجموعة في مطلع العام مدى قوة وقدرة هذا الصرح المتميز، والفرص الواعدة التي تنتظرنا. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات العالم، فأنا على ثقة بأننا سنستمر بتحقيق المزيد من التقدم، وسنواصل مسيرة النماء المدعومة بخطط طموحة وواضحة”.

وبلغ صافي القروض والسلفيات (شامل التمويل الإسلامي) 483 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5% منذ بداية عام 2023، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تعزيز حصتها السوقية ضمن فئاتها الرئيسية، وبلغت ودائع العملاء 745 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% منذ بداية عام 2023، في حين سجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير أعلى معدلات لها على الإطلاق حيث بلغت 333 مليار درهم، ما يعكس قوة إدارة النقد والنمو المتواصل لقاعدة العملاء وتميز عروض البنك الخاصة الادخار.

وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 159% مع نهاية يونيو 2023 وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية، وأسهمت قوة توليد رأس المال في ارتفاع معدل حقوق الملكية – الشق الأول ليبلغ 13.6% مقارنة مع 12.6% بنهاية شهر يونيو.



