نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية لرئيس كولومبيا تتضمن دعوة لحضور “COP28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

سلم الرسالة إلى كارلوس رامون غونزاليس، رئيس ديوان الرئاسة الكولومبية، سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا.



