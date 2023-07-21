نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. إيقاف محامية عن العمل 6 أشهر لإخلالها بحماية أموال موكلتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر مجلس تأنيب المحامين في دائرة القضاء – أبوظبي، قراراً يوقف قيد المحامية عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك لإخلالها بتوفير الحماية اللازمة الأموال موكلتها في قضية مالية بقيمة مطالبات تجاوزت 500 ألف درهم، وهو ما ترتب على الوقوع في المخالفة المتصلة بالتزام المحامية في إدارة مكتبها إدارة مباشرة دون تمكين الغير من ذلك، طبقا للقوانين والتشريعات النافذة في تنظيم مهنة المحاماة.



