نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن زايد يشهد حفل تخريج الدورة المشتركة الـ 32 لكلية القيادة والأركان المشتركة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، حفل تخريج الدورة المشتركة الـ 32 لكلية القيادة والأركان المشتركة والذي أقيم في مقر الكلية.

وألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وشكر رعاية سموه للحفل.. مثمناً حرص قيادة الدولة على مشاركة أبناء الوطن فرحتهم والاحتفاء بإنجازاتهم مع زملائهم من الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن دورة القيادة والأركان 32 المشتركـة نفذت منهجاً ثرياً بالمعارف والعلوم، غنيا بالعديدَ من التمارين على المستوى العملياتي مطبقةً مفاهيم ومبادئ وأدوات التخطيط المشترك، واعدت البحوث العلمية التي تهدف الى دراسة وحل المعضلات العسكرية، وفهم بيئة العمليات متعددة المجالات.

وأوضح قائد الكلية أن منهاج الدورة شمل العديد من الدراسات الوطنية والأمنية بأبعادها المختلفة، وتُوِّجت الانشطة بتمرينٍ نهائيٍ مشتركٍ يوظف جميع المعارف والقدرات والخبرات المكتسبة، توافقا مع أهداف الدورة، وفقا لأحدث الأساليب في التعليم والتقويم .

وأكد العميد الركن سعيد سالمين العلوي أن كلية القيادة والأركان المشتركة سوف تمضي بروح فريق العمل الواحد وفـقَ رؤية واضحة، واستراتيجية مدروسة نحو التميّز والريـادة، مثمنا جميع من ساهم في دعم مهمة الكلية ابتداءً من المجلس الأعلى للكلية والعسكريين والمدنيين ذوي الخبرات العملياتية والقيادية والأكاديمية من جميع وزارات ومؤسسات الدولة.

وهنأ قائد الكلية الخريجين مثنياً على عملهم المتميز وحسن أدائهم في إنجاز متطلبات منهاج الدورة وأوصاهم باستثمار ما وصلوا إليه والحرص على اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة.

بعد ذلك أعلنت نتائج الدورة الـ 32 .. وقام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بتوزيع الجوائز والشهادات على الضباط المتفوقين والخريجين من الدول الشقيقة والصديقة.. وهنأ سموه الخريجين.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم القيادية خلال مسيرة عملهم العسكري.

بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة التي جمعت سمو راعي الحفل وهيئة قيادة الكلية وكوادر التدريس والخريجين.

حضر الاحتفال الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.



