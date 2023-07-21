نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات الأولى عالمياً في سرعة إنترنت الهاتف المتحرك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت على الهاتف المتحرك لشهر يونيو الماضي، بسرعة تنزيل بلغت 204.24 ميغابت في الثانية.

كما بلغت سرعة إرسال البيانات 22.72 ميغابت في الثانية، حسب مؤشر “سبيد تيست” الذي تصدره شركة “أوكلا” لاختبار وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً وعربياً خلال يونيو بالنسبة للنطاق العريض للخط الثابت. بسرعة تنزيل بلغت 239.2 ميغابت في الثانية، في حين تصدرت سنغافورة القائمة بسرعة وصلت إلى 247.29 ميغابت في الثانية.

وفي يونيو، تقدمت الإمارات في سرعة إنترنت الهاتف الثابت من المرتبة الرابعة في شهر يناير من العام الجاري، ومن المرتبة 15 خلال يونيو من العام الماضي.



