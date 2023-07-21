نشكركم على متابعتكم خبر “يو إف سي” تعود إلى أبو ظبي بلقاء “مخاتشيف وأوليفيرا “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تعود فعاليات “يو إف سي”، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، إلى أبوظبي في 21 أكتوبر المقبل من خلال مواجهات قوية في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأسبوع أبو ظبي للتحدي.

ويشهد النزال الرئيسي دفاع إسلام مخاتشيف عن لقبه في فئة الوزن الخفيف في إعادة لمواجهته أمام تشارلز أوليفيرا، المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب السابق.

وبحسب “وام”، حقق مخاتشيف الفوز في نزالاته الـ 12 الأخيرة، كما فاز أوليفيرا في 12 من آخر 13 نزالاً، بما فيها انتصارات بالضربة القاضية ضد جاستن جايتجي وداستن بويرير.

وتشهد المنافسات العودة المرتقبة لحمزات شيماييف الذي ينتقل لفئة الوزن المتوسط لمواجهة المصنف السابع باولو كوستا.

وتشمل المنافسات العديد من النزالات القوية، منها مواجهة ماجوميد أنكالايف، المصنف الثاني في فئة وزن خفيف الثقيل وجوني ووكر، المصنف الخامس، ونصر الدين إمافوف، المصنف الـ13 في فئة الوزن المتوسط ضد إكرام أليسكروف، وتيم إليوت، المصنف العاشر في فئة وزن الذبابة أمام محمد موكاييف، المصنف الـ11.

ويعد نزال مخاتشيف ضد أوليفيرا الفعالية الأحدث في إطار الشراكة بين “يو إف سي”، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالإضافة لسلسلة من الأنشطة المتنوعة للجمهور، وفعاليات لقاء نجوم اللعبة وتحديات اللياقة البدنية والحفلات.



