نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 12:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الشمالية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 10:21 الجزر الثاني عند الساعة 22:23.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 01:13 الجزر الأول عند الساعة 19:38والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 90 30

دبي 40 32 80 35

الشارقة 40 31 75 30

عجمان 39 33 80 35

أم القيوين 38 30 75 35

رأس الخيمة 42 34 85 30

الفجيرة 35 30 90 40

العـين 46 34 50 15

ليوا 47 28 90 15

الرويس 42 33 85 20

السلع 44 29 70 15

دلـمـا 39 32 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 36 34 85 50

أبو موسى 36 34 85 50



