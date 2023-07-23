نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث مروع وقع بسبب الانحراف المفاجئ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 12:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة “لكم التعليق” فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ.

وحثت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين على تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر ، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر .



