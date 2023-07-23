نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي في تركيا بـأحدث الابتكارات التكنولوجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 08:51 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF 23) الذي يُعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية في إسطنبول خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليو الجاري.

يحضر فعاليات الحدث وفد رفيع يمثل قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات برئاسة سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن.

يعد المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا رابع أكبر معرض دفاعي في العالم من حيث عدد العارضين، ويتوقع أن تحقق دورة هذا العام رقماً قياسياً في عدد المشاركين بعدما أضيفت قاعة عرض جديدة إلى القاعات الحالية لتلبية الطلب الكبير من المؤسسات والشركات التركية والعالمية الراغبة في المشاركة .

و سجلت فعاليات الدورة السابقة من المعرض حضور أكثر من 68,795 زائراً من 94 دولة ومشاركة 1,238 عارضاً من 53 دولة وشهدت توقيع 1,238 اتفاقية، فيما بلغ عدد الوفود الرسمية المشاركة 163 وفداً من 81 دولة ومنظمتين دوليتين.

ويشكل الجناح الوطني للدولة في المعرض جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إضافة إلى عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تنتجها الشركات الدفاعية الإماراتية والتي تحمل علامة “صنع في الإمارات” .

يحتضن الجناح ثمان من أبرز الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة وهي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إضافة إلى شركات ياه سات وكاليدس والحمرا وأكاديمية ربدان ومجلة الجندي وأيدكس.

و تسعى الشركات الإماراتية إلى عرض آخر التطورات الدفاعية التي تشمل المجالات الجوية والبرية المستقلة والتطوير التقني والتنمية الصناعية .

و في مجال الأنظمة والحلول البرية المستقلة، تستعرض شركة “كاليدس” أحدث المركبات القتالية المدرعة المزودة بأحدث أنظمة الصواريخ أرض – أرض وجو – أرض.

و في مجال التنمية الصناعية، تستعرض “دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أهم الفرص والحوافز الجاذبة في القطاع الصناعي لتلبية كافة احتياجات الأعمال للمستثمرين الدوليين لتسهيل الاستثمار في إمارة أبوظبي.

وعلى صعيد الحلول التكنولوجية المتقدمة، تشارك شركة “ياه سات “في تقديم أحدث الحلول في أنظمة الاتصالات.. ولتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق الدولية، تستعد “وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” للترويج لمنتدى “اصنع في الإمارات” وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز نمو الصناعات الوطنية ومناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالتسليح العسكري، تقدم شركة “الحمرا” عرضًا لأحدث الحلول والمعدات العسكرية والأمنية، في حين تقوم شركة “أيدكس” بالترويج لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2025” .. ويحتوي الجناح على مجلة الجندي التي تصدر عن وزارة الدفاع.

وقال أنس ناصر سعيد العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: “تعكس مشاركة المجلس في معرض الدفاعي الدولي (IDEF 2023) عمق وصلابة العلاقات الثنائية الإماراتية – التركية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.. ويحرص المجلس على تمتين جسور هذه العلاقات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي تم توقيعها في مارس 2023 والتي تخدم الرؤى المستقبلية والأهداف التنموية لرفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

و أضاف: ” نتطلع إلى استكشاف الفرص الواعدة للشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المعرض والتي يمكنها عرض منتجاتها وحلولها المبتكرة التي تفتخر دولتنا بتصنيعها من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.. ونسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع”.



