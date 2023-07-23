نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يعزي أمير قطر والأمير الوالد بوفاة محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 02:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقيتي تعزية إلى كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتى تعزية مماثلتين إلى كل من أمير قطر والأمير الوالد .



