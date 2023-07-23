نشكركم على متابعتكم خبر حوراء العجمي تضيف الميدالية الثانية للإمارات في بطولة آسيا للكاراتيه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 02:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أضافت حوراء العجمي، لاعبة منتخب الإمارات للكاراتيه، الميدالية الثانية لبعثة الإمارات في بطولة آسيا للكبار المقامة حالياً بمدينة ملقا الماليزية.

وبحسب “وام”، فازت حوراء العجمي ببرونزية وزن تحت 50 كجم في منافسات الكوميتيه بتغلبها على بطلات الصين وأوزبكستان والصين تايبيه وخسرت فقط أمام بطلة هونج كونج المصنفة عالميا. و الميدالية هي الثانية للإمارات في البطولة، بعد فضية سارة العامري الكوميتيه وزن 61 كجم.

وقام راشد آل علي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه بتتويج اللاعبين واللاعبات الفائزين في منافسات اليوم الثاني.

وهنأ سعادة اللواء “م” ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وأعضاء مجلس الادارة ومنتسبي الكاراتيه بالدولة اللاعبة حوراء العجمي على هذا الفوز.

وتنطلق غدا منافسات الكوميتيه للفرق والنهائيات الخاص بها ثم حفل ختام البطولة.



